В Саратове впервые пройдет акция «Неделя без разводов»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-11T12:24:12+03:00

В ЗАГСе будут уговаривать не разводиться Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тех, кто пришел подавать заявление о разводе, попытаются примирить в ЗАГСе

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Акция «Неделя без разводов» впервые пройдет в Саратове этим летом.

- Ко Дню семьи, любви и верности мы решили организовать в Саратовском Дворце бракосочетаний «комнату примирения» для супругов. Психологи и медиаторы Центра социальной помощи семье и детям города Саратова будут проводить беседы в ЗАГСе с супругами и отговаривать разводиться, — рассказала начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Акция «Дни без разводов» пройдет также в Самойловском и Хвалынском районах. Здесь также будут проведены беседы с супругами на грани развода и вручены памятки с информационными материалами и полезными советами для сохранения семьи.

День семьи, любви и верности стал отмечаться 8 июля в России как замена иностранному Дню Святого Валентина. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

ИСТОЧНИК KP.RU