2019-05-11T09:03:15+03:00
Происшествия

Два человека погибли в перевернувшейся Toyota под Калининском

Машина с номерами Амурской области слетела с дороги в кювет и перевернулась
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Вечером 9 мая в 17:15 на межпоселковой дороге в Калининском районе Саратовской области погибли два человека.

По предварительным данным ГИБДД, 54-летний водитель Toyota Mark IV с номерами Амурской области на 20 км дороги между Калининском Третьей Александровкой потерял управление автомобиле5м, слетел в кювет и перевернулся.

В опрокинувшейся машине сам водитель скончался до приезда медиков. Его 35-летний пассажир был еще жив, но от тяжелых полученных травм скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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