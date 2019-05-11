Два человека погибли в перевернувшейся Toyota под Калининском
Машина с номерами Амурской области слетела с дороги в кювет и перевернулась
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Вечером 9 мая в 17:15 на межпоселковой дороге в Калининском районе Саратовской области погибли два человека.
По предварительным данным ГИБДД, 54-летний водитель Toyota Mark IV с номерами Амурской области на 20 км дороги между Калининском Третьей Александровкой потерял управление автомобиле5м, слетел в кювет и перевернулся.
В опрокинувшейся машине сам водитель скончался до приезда медиков. Его 35-летний пассажир был еще жив, но от тяжелых полученных травм скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU