В аварии с междугородным автобусом под Саратовом погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-11T11:56:20+03:00

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На трассе в районе поселка Сергиевский в Саратовском районе произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.

По данным областной ГИБДД, ночью столкнулись автобус, следовавший по маршруту Волжский – Пенза – Саранск, и Daewoo Nexia. Находившиеся в машине водитель и пассажир скончались на месте, до прибытия медиков.

В автобусе "Волжанин" находилось 25 человек, из них никто не пострадал. Их пересадили на другой автобус.

От легковушки мало что осталось. Фото регионального ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU