2019-05-11T11:56:20+03:00
Происшествия

В аварии с междугородным автобусом под Саратовом погибли два человека

Погибли водитель и пассажир легковушки
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Разбитый автобус с трассы убирали утромРазбитый автобус с трассы убирали утром
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На трассе в районе поселка Сергиевский в Саратовском районе произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.

По данным областной ГИБДД, ночью столкнулись автобус, следовавший по маршруту Волжский – ПензаСаранск, и Daewoo Nexia. Находившиеся в машине водитель и пассажир скончались на месте, до прибытия медиков.

В автобусе "Волжанин" находилось 25 человек, из них никто не пострадал. Их пересадили на другой автобус.

От легковушки мало что осталось. Фото регионального ГУ МЧС

От легковушки мало что осталось. Фото регионального ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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