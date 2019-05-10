Сельхозярмарки на Театральной площади не будет
.Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове в субботу, 11 мая, пройдут традиционные сельхозярмарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, ярмарки выходного дня состоятся на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский).
Жители смогут приобрести овощи, мясо, молочные и хлебобулочные изделия, рыбу, яйца, крупы, мед и другие продукты.
Ярмарки будут работать с 8 до 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU