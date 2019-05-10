2019-05-10T12:55:53+03:00
Общество

Молодая семья из Вольска: Наш город хорошеет на глазах

Супруги Ванюшины отметили красоту городского парка, который был реконструирован при поддержке Володина
Екатерина Семенова
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Горпарк ВольскаГорпарк Вольска
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В ходе рабочей поездки в Саратовскую область Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил городской парк, который был открыт после масштабной реконструкции в прошлом году. Вместе с жителями и членами Общественного совета спикер осмотрел, какие элементы благоустройства нужно обновить либо изменить перед началом летнего сезона.

По словам Николая и Регины Ванюшиных, молодой семьи из Вольска, с первых же дней открытия после реконструкции Вольский парк стал их любимым местом.

- Можем с уверенностью сказать, что такого нет ни в одном городе области, даже в Саратове. Мы искренне гордимся нашим парком, охотно проводим здесь время. И когда приводим сюда друзей из других городов России, они тоже в восторге. Знаем, что большую помощь в реконструкции парка оказал Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин. Его благотворительный проект позволил не просто благоустроить территорию, а фактически воссоздать парк заново. Высажены новые деревья и кустарники, созданы новые арт-объекты, в том числе аллея для свадебных фотосессий. В парке появилось футбольное поле с искусственным газоном, большая и удобная спортивная площадка с тренажерами. Все это очень радует жителей, которые видят, что наш город хорошеет на глазах – отметили Ванюшины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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