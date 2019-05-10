За несколько минут до пожара на Чайковского хозяин квартиры одолжил у соседей спички
Стали известны подробности пожара на улице Чайковского в Саратове.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», возгорание произошло в двухэтажном доме №4, в районе пересечения с улицей Панфилова, неподалеку от областной станции переливания крови.
По предварительной версии, хозяин двухкомнатной квартиры на втором этаже пришел к соседям за спичками. После этого он поднялся к себе, а вскоре раздался хлопок и начался пожар.
По словам местных жителей, мужчина ведет асоциальный образ жизни и живет с сожительницей.
На место ЧП прибыли пожарные, сотрудники областной службы спасения. Возгорание было ликвидировано, пострадавший хозяин квартиры госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU