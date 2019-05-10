2019-05-10T08:16:25+03:00
Происшествия

За несколько минут до пожара на Чайковского хозяин квартиры одолжил у соседей спички

Мужчина пострадал и был госпитализирован
Екатерина Семенова
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Стали известны подробности пожара на улице Чайковского в Саратове.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», возгорание произошло в двухэтажном доме №4, в районе пересечения с улицей Панфилова, неподалеку от областной станции переливания крови.

По предварительной версии, хозяин двухкомнатной квартиры на втором этаже пришел к соседям за спичками. После этого он поднялся к себе, а вскоре раздался хлопок и начался пожар.

По словам местных жителей, мужчина ведет асоциальный образ жизни и живет с сожительницей.

На место ЧП прибыли пожарные, сотрудники областной службы спасения. Возгорание было ликвидировано, пострадавший хозяин квартиры госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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