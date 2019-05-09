2019-05-09T21:24:31+03:00
День Победы

На Театральной площади Саратова прогремел салют

Празднование Дня Победы завершилось концертом [видео]
Екатерина Семенова
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На Театральной площади прогремел салютНа Театральной площади прогремел салютФото: Дарья Вострикова
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Празднование Дня Победы в Саратове завершилось.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в 22 часа на Театральной площади города прогремел салют.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

В течении нескольких минут небо над главной площадью города озарял фейерверк под песню «День Победы».

Салют на Театральной площади Саратова.

Его увидели тысячи горожан, которые собрались, чтобы отпраздновать 9 Мая вместе в центре Саратова.

Также праздничный фейерверк озарил небо над Соколовой горой и Парком Победы.

Салют на Соколовой горе в Саратове.

Салют Дня Победы в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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