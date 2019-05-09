На Театральной площади Саратова прогремел салют

9 Май 21:13 2019-05-09T21:24:31+03:00

На Театральной площади прогремел салют Фото: Дарья Вострикова

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Празднование Дня Победы в Саратове завершилось.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в 22 часа на Театральной площади города прогремел салют.

В течении нескольких минут небо над главной площадью города озарял фейерверк под песню «День Победы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707939" frameborder="0"></iframe> Салют на Театральной площади Саратова.

Его увидели тысячи горожан, которые собрались, чтобы отпраздновать 9 Мая вместе в центре Саратова.

Также праздничный фейерверк озарил небо над Соколовой горой и Парком Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707938" frameborder="0"></iframe> Салют на Соколовой горе в Саратове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707936" frameborder="0"></iframe> Салют Дня Победы в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU