На Театральной площади Саратова прогремел салют
Празднование Дня Победы завершилось концертом [видео]
На Театральной площади прогремел салютФото: Дарья Вострикова
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Празднование Дня Победы в Саратове завершилось.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в 22 часа на Театральной площади города прогремел салют.
.Фото: Дарья Вострикова
В течении нескольких минут небо над главной площадью города озарял фейерверк под песню «День Победы».
Салют на Театральной площади Саратова.
Его увидели тысячи горожан, которые собрались, чтобы отпраздновать 9 Мая вместе в центре Саратова.
Также праздничный фейерверк озарил небо над Соколовой горой и Парком Победы.
Салют на Соколовой горе в Саратове.
Салют Дня Победы в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU