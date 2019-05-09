2019-05-09T16:13:13+03:00
Общество

Вячеслав Володин посещает Саратовскую область

Он обсудит обеспечение жильем молодых семей и реализацию благотворительных проектов
Екатерина Семенова
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Сегодня, 9 мая, и завтра, 10 мая, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках региональной недели будет находиться в краткосрочной поездке в своем избирательном округе – Саратовской области.

Как сообщает Instagram-канал volodin.saratov, во время поездки запланированы обсуждение вопросов сохранения объектов историко-культурного наследия, решение вопросов обеспечения жильем молодых врачей, реализации благотворительных проектов, а также встречи с общественными советами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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