Вячеслав Володин посещает Саратовскую область
Он обсудит обеспечение жильем молодых семей и реализацию благотворительных проектов
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Сегодня, 9 мая, и завтра, 10 мая, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках региональной недели будет находиться в краткосрочной поездке в своем избирательном округе – Саратовской области.
Как сообщает Instagram-канал volodin.saratov, во время поездки запланированы обсуждение вопросов сохранения объектов историко-культурного наследия, решение вопросов обеспечения жильем молодых врачей, реализации благотворительных проектов, а также встречи с общественными советами.
ИСТОЧНИК KP.RU