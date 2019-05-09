По Саратову двинулся «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-09T14:27:51+03:00

В строю десятки тысяч горожан

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В центре Саратова началось прохождение «Бессмертный полк».

Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», участники начали собираться с 14 часов на пересечении улиц Московская и Степана Разина.

В строю «Бессмертного полка» собрались десятки тысяч саратовцев. С флагами, портретами своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне они пройдут по Московской до Театральной площади.

Патриотическая акция неизменно вызывает огромный интерес у горожан. Многие пришли сюда с маленькими детьми. По мнению жителей, это поможет правильно воспитать подрастающее поколение в духе уважения собственной истории.

В строю играет оркестр с музыкой военных лет, в начале колонны играют «Катюшу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707783" frameborder="0"></iframe> Сбор "Бессмертного полка" в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU