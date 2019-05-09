По Саратову двинулся «Бессмертный полк»
В центре Саратова началось прохождение «Бессмертный полк».
Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», участники начали собираться с 14 часов на пересечении улиц Московская и Степана Разина.
В строю «Бессмертного полка» собрались десятки тысяч саратовцев. С флагами, портретами своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне они пройдут по Московской до Театральной площади.
Патриотическая акция неизменно вызывает огромный интерес у горожан. Многие пришли сюда с маленькими детьми. По мнению жителей, это поможет правильно воспитать подрастающее поколение в духе уважения собственной истории.
В строю играет оркестр с музыкой военных лет, в начале колонны играют «Катюшу».
Сбор "Бессмертного полка" в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU