2019-05-09T14:27:51+03:00
Общество

По Саратову двинулся «Бессмертный полк»

В строю десятки тысяч горожан
Юлия Кекова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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В центре Саратова началось прохождение «Бессмертный полк».

Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», участники начали собираться с 14 часов на пересечении улиц Московская и Степана Разина.

В строю «Бессмертного полка» собрались десятки тысяч саратовцев. С флагами, портретами своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне они пройдут по Московской до Театральной площади.

Патриотическая акция неизменно вызывает огромный интерес у горожан. Многие пришли сюда с маленькими детьми. По мнению жителей, это поможет правильно воспитать подрастающее поколение в духе уважения собственной истории.

В строю играет оркестр с музыкой военных лет, в начале колонны играют «Катюшу».

Сбор "Бессмертного полка" в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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