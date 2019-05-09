СГЮА накормила солдатской кашей более 3000 саратовцев

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-09T14:07:19+03:00

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Сегодня в Парке Победы на Соколовой горе проходят праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свою тематическую площадку – полевую кухню – по инициативе ректора, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова представила и Саратовская государственная юридическая академия.

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За время работы полевой кухни СГЮА солдатскую кашу, сваренную по традиционному рецепту времен Великой Отечественной войны, продегустировали более 3000 саратовцев. Также организацию площадки академии высоко оценили ветераны, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, секретарь Саратовского регионального отделения ВПП «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ Николай Панков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Аренин, глава Саратова Михаил Исаев, начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Трифонов и другие почетные гости.

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- Каша необыкновенно вкусная! В домашних условиях такую, конечно, не сваришь. На площадке академии всё органично – настоящая полевая кухня, каша, приготовленная на живом огне, отлично организованы зоны, где можно отдохнуть, зонтики, умывальники, общительные и дружелюбные повара, приветливые волонтеры, которые раздают угощения гостям праздника. Спасибо за сохранение таких важных традиций, за приобщение нашей молодежи к истории того времени! – поделилась впечатлениями участница праздника Антонина Погодина.

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ИСТОЧНИК KP.RU