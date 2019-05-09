В Саратове остановилось трамвайное сообщение с центром города

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-09T13:38:50+03:00

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В Саратове стоят трамваи.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», центр города перекрыт из-за подготовки к прохождению «Бессмертного полка».

По Московской и прилегающим улицам не пропускают ни частный, ни общественный транспорт. Трамваи №3 ходят с увеличенным интервалом, а №11 – от Солнечного до Осипова.

Также нет движения троллейбусов №1, 3 и 15, а №5 и 10 ходят только до Сенного рынка.

При этом в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сообщается, что будут пущены специальные дежурные вагоны к Мирному переулку, чтобы доставить граждан домой после праздничных мероприятий. Трамваи №3, 9, 10 и 11 будут ходить в промежутке от 22:20 до 22:30.

ИСТОЧНИК KP.RU