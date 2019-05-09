Энгельсские бомбардировщики не пролетят над Красной площадью
Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили
Фото Андрея Кузнецова
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Бомбардировщики из Энгельса не примут участие в Параде Победы в Москве.
Как оказалось, воздушную часть мероприятия на Красной площади отменили из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим самолеты с Энгельсской авиабазы получили команду возвращаться в Саратовскую область.
Это не первый случай – в 2017 году из-за плохой погоды также отменяли пролет над Красной площадью.
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ИСТОЧНИК KP.RU