В Саратове женщина пожаловалась на сгоревшую из-за медлительности пожарных дачу

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-09T12:23:13+03:00

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Жительница Саратова возмутилась медленной работой пожарных.

В соцсети «ВКонтакте», в группе «Саратов онлайн» пользователь Евгения Сергеева опубликовала гневный пост о пожаре на даче в Расловке-1.

- 8 мая в 22:00 начал гореть дача Расловка 1 Пожар был из за проводки на крыше. Я была в шоке от того, что какие у нас пожарники тормоз, пока они приехали уже 2 этаж сгорел. Я буду писать жалобу на то, что как они работают. Пожарники даже не знали, где Расловка 1, и где аэропорт. Вызвали 3 пожарных и так и не одна не приехала в течение 30 минут. В доме были газовые баллоны, без их помощи вытащили мои родственники, – написала Сергеева (авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

В комментариях далеко не все участники встали на сторону женщины. Многие считают, что владельцы сгоревшего дома виноваты в неисправности проводки, а также в отсутствии средств пожаротушения. Другие отметили, что пожарная часть расположена достаточно далеко, поэтому нельзя требовать оперативного прибытия машин.

ИСТОЧНИК KP.RU