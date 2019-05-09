У Валерия Радаева попросили помощи в установке памятника юнгам северного флота
В Парке Победы на Соколовой горе Саратова сегодня, 9 Мая, губернатор Валерий Радаев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов. Также он пообщался с ветеранами и представителями воинских организаций.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», к главе региона подошел Михаил Панкратов, руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». Он попросил содействовать в установке памятника юнгам северного флота в Липках.
Валерий Радаев попросил главу Саратова Михаила Исаева оказать содействие. Тот ответил, что уже подписал соответствующее распоряжение.
Валерия Радаев попросили помочь в установке памятника юнгам Северного флота.
- Это наша общая задача к 75-летнию Победы. Спасибо вам за активную позицию, – отметил Валерий Радаев.
Напомним, установленный в парке «Липки» монумент юным морякам-саратовцам соловецкой школы юнг Северного флота был в апреле текущего года изуродован вандалами. Злоумышленники сорвали бескозырку. В настоящее время монумент восстановлен.
Восстановленный мемориал юнгам Северного флотаФото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU