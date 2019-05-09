У Валерия Радаева попросили помощи в установке памятника юнгам северного флота

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-09T10:45:44+03:00

Монумент будет установлен в парке «Липки»

Изменить размер текста: A A

В Парке Победы на Соколовой горе Саратова сегодня, 9 Мая, губернатор Валерий Радаев принял участие в торжественной церемонии возложения цветов. Также он пообщался с ветеранами и представителями воинских организаций.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», к главе региона подошел Михаил Панкратов, руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». Он попросил содействовать в установке памятника юнгам северного флота в Липках.

Валерий Радаев попросил главу Саратова Михаила Исаева оказать содействие. Тот ответил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707707" frameborder="0"></iframe> Валерия Радаев попросили помочь в установке памятника юнгам Северного флота.

- Это наша общая задача к 75-летнию Победы. Спасибо вам за активную позицию, – отметил Валерий Радаев.

Напомним, установленный в парке «Липки» монумент юным морякам-саратовцам соловецкой школы юнг Северного флота был в апреле текущего года изуродован вандалами. Злоумышленники сорвали бескозырку. В настоящее время монумент восстановлен.

Восстановленный мемориал юнгам Северного флотаФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU