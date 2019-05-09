2019-05-09T09:45:15+03:00
День Победы

Валерию Радаеву показали медицинский вагон, которым управлял отец Олега Табакова

Экспонат стоит в Парке Победы [фото, видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Вагон для тяжелораненых в Парке ПобедыВагон для тяжелораненых в Парке ПобедыФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Во время посещения Парка Победы на Соколовой горе Саратова губернатора Валерия Радаева провели в санитарный вагон для тяжелораненых.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», это подлинный экспонат, который находится в Парке Победы.

Вагон прошел финскую и Великую отечественную войну. Одно время командиром медицинского поезда был отец Олега Табакова.

Валерию Радаеву показали медицинский вагон время Великой Отечественной войны.

Также Валерий Радаев возложил цветы к мемориалу железнодорожникам.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобус №6 провалился в яму возле «Триумф Молла»
В Саратове остановилось трамвайное сообщение с центром города
Энгельсские бомбардировщики не пролетят над Красной площадью
В Саратове женщина пожаловалась на сгоревшую из-за медлительности пожарных дачу
Представители «Единой России» возложили цветы к вечному огню у мемориала «Журавли»
Под Саратовом мотоциклист врезался в «КамАЗ»
Убийцу двух косуль в Саратовской области оштрафовали на 400 тыс. рублей
У Валерия Радаева попросили помощи в установке памятника юнгам северного флота
Перед ветеранами выступил первый исполнитель песни «День Победы» Леонид Сметанников
Под Саратовом ВАЗ сбил девятилетнего велосипедиста во дворе дома
Над Саратовом пролетели стратегические бомбардировщики
Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы
Саратовцы сравнили трассу под Аткарском с поверхностью Луны
В Саратовской области банда вымогателей собирала деньги в «воровской общаг»
В Саратове ожидается жаркий День Победы
В Саратове Алексея Прокопенко отпустили домой
Сотрудники ООО «КВС» почтили память воинов-освободителей
Зампреды правительства Саратовской области задекларировали квартиру в ипотеку, недостроенный дом и туалет
В столкновении иномарок в Балакове пострадала девушка-водитель
Губернатор Радаев заработал меньше своего заместителя
Сенатор купил боксерский ринг для спортсменов Петровска
В Алгае рабочие трудились без инструктажа
В Саратовской области появятся саженцы из Польши
В госпитале для ветеранов войн чествовали участников Великой Отечественной войны
Депутаты саратовской облдумы посоревновались, кто кого переорет
В Саратове встали трамваи маршрута №11
В Саратове возложили цветы мемориалу воинам-водителям