Валерию Радаеву показали медицинский вагон, которым управлял отец Олега Табакова
Экспонат стоит в Парке Победы [фото, видео]
Вагон для тяжелораненых в Парке ПобедыФото: Александр Уриевский
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Во время посещения Парка Победы на Соколовой горе Саратова губернатора Валерия Радаева провели в санитарный вагон для тяжелораненых.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
Как отметил корреспондент «КП-Саратов», это подлинный экспонат, который находится в Парке Победы.
Вагон прошел финскую и Великую отечественную войну. Одно время командиром медицинского поезда был отец Олега Табакова.
Валерию Радаеву показали медицинский вагон время Великой Отечественной войны.
Также Валерий Радаев возложил цветы к мемориалу железнодорожникам.
.Фото: Александр Уриевский
Фото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU