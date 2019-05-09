Валерию Радаеву показали медицинский вагон, которым управлял отец Олега Табакова

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-09T09:45:15+03:00

Вагон для тяжелораненых в Парке Победы Фото: Александр Уриевский

Изменить размер текста: A A

Во время посещения Парка Победы на Соколовой горе Саратова губернатора Валерия Радаева провели в санитарный вагон для тяжелораненых.

Фото: Александр Уриевский

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», это подлинный экспонат, который находится в Парке Победы.

Вагон прошел финскую и Великую отечественную войну. Одно время командиром медицинского поезда был отец Олега Табакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707686" frameborder="0"></iframe> Валерию Радаеву показали медицинский вагон время Великой Отечественной войны.

Также Валерий Радаев возложил цветы к мемориалу железнодорожникам.

Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU