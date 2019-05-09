2019-05-09T09:10:11+03:00
Общество

Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы

Весь день там будет идти концертная программа
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В День Победы, 9 Мая, в Саратове состоялась торжественная церемония в Парке Победы на Соколовой горе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии приняли участие губернатор Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Цветы были возложены к Вечному огню, стеле-монументу «Журавли» и памятнику «Скорбящая».

Кроме этого в Парке Победы сегодня весь день будет идти концертная программа «Цветет Победная весна!». С самого утра в парке собралось множество граждан, желающих отметить праздник.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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