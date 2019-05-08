2019-05-08T15:04:37+03:00
Политика

Депутаты саратовской облдумы посоревновались, кто кого переорет

Покричать решили участники заседания рабочей группы, где обсуждали назначение нового председателя областного правительства [видео]
Поделиться:
На заседании рабочей группы не выдержали нервы у депутата ЧернышевскогоНа заседании рабочей группы не выдержали нервы у депутата ЧернышевскогоФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Депутат саратовской облдумы Дмитрий Чернышевский на заседании рабочей группы попытался перекричать коммуниста Александра Анидалова. Это стало одним из эпизодов прошедшего 8 мая заседания рабочей группы облдумы по предложенным губернатором Радаевым изменениям в структуре облправительства.

Анидаловым традиционно громко выступал и задавал много вопросов, что вывело из себя единороса Чернышевского. Он начал во весь голос перебивать оппонента, а потом предложил устроить словесную пикировку с Анидаловым. Тот согласился и спросил в ответ, принесут ли стаканы с водой, чтобы плескать друг в друга.

Напомним, предложение губернатора по изменениям в правительстве после долгих препирательств вынесены на заседание комитета думы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты потребовали озвучить зарплату вице-губернаторов сартовского правительства

Они спросили, что им отвечать на вопросы избирателей (подробнее)

Депутаты Саратовской облдумы заинтересовались деньгами на новые должности в правительстве

Конкретные суммы пока не известны (подробнее)

Так проходят рабочие группы в саратовской облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алгае рабочие трудились без инструктажа
В Саратовской области появятся саженцы из Польши
В госпитале для ветеранов войн чествовали участников Великой Отечественной войны
В Саратове встали трамваи маршрута №11
В Саратове возложили цветы мемориалу воинам-водителям
Жители Заводского района остались без воды из-за рухнувшего дерева
Депутаты потребовали озвучить зарплату вице-губернаторов саратовского правительства
На повороте в Сосновку столкнулись две легковушки
Юлия Литневская: Очень важно, что мы помним
Саратовцы увидят картины ветерана-художника
Школы Федоровского района вернули долг за еду в 166 тыс. рублей
Более 5000 тонн КГО поступило на мусороперерабатывающие комплексы за прошедшую неделю
Без воды остались несколько домов в Заводском районе
У прокуратуры не нашлось вопросов к изменению Устава Саратовской области
Под Саратов водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком
В Саратове женщин научат шутить
Салют на День Победы в Саратове прогремит в 22 часа
Депутаты Саратовской облдумы заинтересовались деньгами на новые должности в правительстве
Житель Дергачей заплатил 10 тыс. рублей за свой язык
Двое челябинцев получили срок за гоп-стоп на саратовской трассе
Панков поделился с ветеранами на Параде Победы своими стихами
Саратовец получил срок за грабеж в подворотне
В Петровске возле детского сада поставили светофоры
В Саратове прошел Парад в честь Дня Победы
В школах Калининского района дети не могли полноценно заниматься физкультурой