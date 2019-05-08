Депутаты саратовской облдумы посоревновались, кто кого переорет

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-08T15:04:37+03:00

На заседании рабочей группы не выдержали нервы у депутата Чернышевского Фото: Александр Уриевский

Изменить размер текста: A A

Депутат саратовской облдумы Дмитрий Чернышевский на заседании рабочей группы попытался перекричать коммуниста Александра Анидалова. Это стало одним из эпизодов прошедшего 8 мая заседания рабочей группы облдумы по предложенным губернатором Радаевым изменениям в структуре облправительства.

Анидаловым традиционно громко выступал и задавал много вопросов, что вывело из себя единороса Чернышевского. Он начал во весь голос перебивать оппонента, а потом предложил устроить словесную пикировку с Анидаловым. Тот согласился и спросил в ответ, принесут ли стаканы с водой, чтобы плескать друг в друга.

Напомним, предложение губернатора по изменениям в правительстве после долгих препирательств вынесены на заседание комитета думы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты потребовали озвучить зарплату вице-губернаторов сартовского правительства

Они спросили, что им отвечать на вопросы избирателей (подробнее)

Депутаты Саратовской облдумы заинтересовались деньгами на новые должности в правительстве

Конкретные суммы пока не известны (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707529" frameborder="0"></iframe> Так проходят рабочие группы в саратовской облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU