Депутаты саратовской облдумы посоревновались, кто кого переорет
Депутат саратовской облдумы Дмитрий Чернышевский на заседании рабочей группы попытался перекричать коммуниста Александра Анидалова. Это стало одним из эпизодов прошедшего 8 мая заседания рабочей группы облдумы по предложенным губернатором Радаевым изменениям в структуре облправительства.
Анидаловым традиционно громко выступал и задавал много вопросов, что вывело из себя единороса Чернышевского. Он начал во весь голос перебивать оппонента, а потом предложил устроить словесную пикировку с Анидаловым. Тот согласился и спросил в ответ, принесут ли стаканы с водой, чтобы плескать друг в друга.
Напомним, предложение губернатора по изменениям в правительстве после долгих препирательств вынесены на заседание комитета думы.
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Так проходят рабочие группы в саратовской облдуме.
ИСТОЧНИК KP.RU