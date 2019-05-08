2019-05-08T14:14:23+03:00
Общество

Юлия Литневская: Очень важно, что мы помним

В Заводском районе Саратова чествовали ветеранов
Екатерина Семенова
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В большом зале Городского дома культуры национального творчества Заводского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Почтить память Героев Великой Отечественной войны и поклониться ветеранам, труженикам тыла и детям войны за героизм, мужество самоотверженность собрались депутаты всех уровней Заводского района, общественники, школьники и творческие коллективы.

- Дорогие земляки, ветераны! Мы готовимся с Вами отпраздновать самый важный праздник для нашей страны — День Победы! Которая нам далась тяжело, которую мы выстрадали, которую мы дождались, которую многие из Вас успели увидеть в живую! Самая страшная война, которая была за всю историю на планете, закончилась победой великого русского оружия, великого русского духа, великого желания жить под мирным небом! Вечная память павшим! Вечная слава воинам победителям! Всех с Днем Победы! — обратился к собравшимся секретарь местного отделения, депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Доронин.

На сцене выступали лучшие вокальные и танцевальные коллективы Заводского района. Концертная программа и показ кино-хроники тех событий были настолько эмоциональными, что многие собравшиеся не смогли сдерживать слез.

В завершение торжественного мероприятия была объявлена минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

После праздничного концерта, мероприятия продолжились в Сквере «Дружбы народов», а так же на площадке перед Городским домом культуры национального творчества, где развернули полевую кухню и угощали гостей фронтовой кашей. Под песни военных лет ветераны, представители ветеранских и общественных организаций вспоминали молодость и военные подвиги.

Городские парламентарии Сергей Агапов и Владимир Дмитриев отметили, что беречь ветеранов, живущих рядом, уважать их заслуги перед Отечеством, заботиться о них – главная и первостепенная задача! На все времена Победа останется для нас источником гордости за могучую державу и ее героический народ!

С приветственным словом к присутствующим обратилась депутата Саратовской областной Думы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Юлия Литневская.

- Победа в Великой Отечественной войне — особая победа для саратовцев — именно наш город сыграл ключевую роль в снабжении фронта. День и ночь работал на победу Саратов. Очень важно, что мы помним... помним не только о живых, посещая ветеранов, но и о тех, кого уже с нами нет, ухаживая за могилами солдат Великой Отечественной и тружеников тыла. За это я особенно благодарю Председателя Совета ветеранов Заводского района Евгению Балак, которая помогает сохранить память о наших Героях живой и горячей! — отметила Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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