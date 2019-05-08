2019-05-08T13:51:02+03:00
Общество

В Саратове женщин научат шутить

Откроются курсы стендапа
Дарья Вострикова
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В Саратове в конце мая откроются курсы курсы женского стендапа «Logika ноу».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, организатором мероприятия выступит городской центре имени Столыпина.

С помощью лекций и тренингов дам научат выступать перед публикой, откроют в них силы актеров, импровизации и общения с аудиторией.

Принять участие могут те, кому уже есть 16. Регистрация открыта в профильной группе городского центра до 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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