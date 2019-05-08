В Саратове женщин научат шутить
Откроются курсы стендапа
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В Саратове в конце мая откроются курсы курсы женского стендапа «Logika ноу».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, организатором мероприятия выступит городской центре имени Столыпина.
С помощью лекций и тренингов дам научат выступать перед публикой, откроют в них силы актеров, импровизации и общения с аудиторией.
Принять участие могут те, кому уже есть 16. Регистрация открыта в профильной группе городского центра до 20 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU