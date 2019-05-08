Депутаты Саратовской облдумы заинтересовались деньгами на новые должности в правительстве

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-08T13:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской областной думе сегодня, 8 мая, проходит заседание рабочей группы комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из главных вопросов для обсуждения является внесение изменений в Устав области.

- Понимаю, что праздничное настроение, но давайте поработаем на благо избирателей, — предложил председатель комитета Алексей Антонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707509" frameborder="0"></iframe> Обсуждение изменений в Устав Саратовской области прошло эмоционально.

Представитель губернатора в региональном парламенте Ольга Павлова представила изменения в Устав, касающиеся введения новой должности — вице-губернатор — председатель правительства области.

- Замечаний никто не представил, — заявила она, — Губернатор считает, что надо сосредоточиться на нацпроектах, но и бросать общественные отношения и другие сферы никто не должен, комменттировать решения губернатора я не в праве. Кто будет председателем правительства губернатор уже обозначил.

- Семь лет все те же задачи существовали и стояли перед правительством: и политические, и экономические. Наверное, губернатору виднее, какие инструменты позволят лучше развивать нашу область. Но тогда нам зачем министр по спорту или ЖКХ? Мы в очередной раз дублируем все, что можно дублировать. У меня вопрос: губернатор делегирует вице-губернатору часть полномочий, а часть оплаты труда тоже он отдает? — поинтересовался депутат Станислав Денисенко.

Ольга Павлова отметила, что глава региона никакой ответственности с себя не снимает.

- Население нас спрашивает: чиновников становится больше, требуются дополнительные деньги? — продолжил Денисенко.

- Если вы считаете, что эти нагрузки не стоят этих денег, то это ваше мнение. Чтобы все реализовать, надо все контролировать. Необходимо постоянное общение с населением, ответственность губернатора остается за все результаты, — ответила Павлова.

Еще один депутат, Дмитрий Пьяных, заметил, что такой пояснительной записки — в три строчки — он еще не видел. И также депутата интересовало, откуда возьмутся средства на создание аппарата для вице-губернатора.

- Штатное расписание будет еще устанавливаться, поэтому точные цифры мы не можем обозначить. Будем стараться найти эти средства из экономии, — заявила Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU