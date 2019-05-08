Двое челябинцев получили срок за гоп-стоп на саратовской трассе
Они вымогали у водителей деньги
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Суд признал виновными двух жителей Челябинской области в возрасте 33 и 34 лет в вымогательстве.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено, что летом 2018 года криминальный дуэт обосновался на трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград», останавливал иномарки и требовал деньги от водителей.
От 3 до 6 тыс. рублей с человека полагалось отдать за безпрепятственный проезд с одного человека.
Они угрожали своей работой на «криминальных авторитетов», оружием, которого нет.
Злоумышленники обогатились почти на 22 тыс. рублей.
Одному из них дали четыре года колонии, второму полтора.
ИСТОЧНИК KP.RU