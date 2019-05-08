Саратовец получил срок за грабеж в подворотне
Он предложил жертве выяснить отношения
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Суд признал 20-летнего саратовца в грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено что 16 февраля мужчина поссорился с молодым человеком в одном из кафе города. Он увидел, что при жертве есть ценное имущество и предложил ему пройти в подворотню, чтобы поговорить по-мужски.
Уже за углом злоумышленник ударил парня трижды в лицо, а когда тот упал на асфальт, забрал имущество на общую сумму более 58 тыс. рублей, после чего скрылся.
Грабителя задержали,а имущество изъяли.
Суд решил, что горожанина нужно отправить на 10 лет в исправительную колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU