В Саратове предпринимателя заставили снять вывеску с исторического здания
Прокуратура Ленинского района г обратилась в суд с иском к ООО «МИДГАРД» с требованием об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, обращение появилось по результатам проверки, которая показала, что организации принадлежит магазин «Спутник», который расположен в объекте культурного наследия, доме 1950 года. Здание находится на проспекте 50 лет Октября,73.
На фасаде размещена светящаяся информационная вывеска магазина и кондиционер.
Выявленные нарушения могут привести к повреждению фасада здания.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU