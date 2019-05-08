В Саратове предпринимателя заставили снять вывеску с исторического здания

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-08T12:15:05+03:00

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Прокуратура Ленинского района г обратилась в суд с иском к ООО «МИДГАРД» с требованием об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, обращение появилось по результатам проверки, которая показала, что организации принадлежит магазин «Спутник», который расположен в объекте культурного наследия, доме 1950 года. Здание находится на проспекте 50 лет Октября,73.

На фасаде размещена светящаяся информационная вывеска магазина и кондиционер.

Выявленные нарушения могут привести к повреждению фасада здания.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU