«Диктант Победы» написали более двух тысяч жителей области.

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-08T11:13:42+03:00

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7 мая в Саратовской области прошла всероссийская акция «Диктант Победы», посвященная 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Написать диктант можно было на любой из 27 площадок в 14 населенных пунктах области. Центральными региональными площадками стали исторический парк «Россия – моя история» и Музей боевой и трудовой славы.

По предварительным данным участие в акции приняли более двух тысяч жителей области. Точную цифру организаторы назовут после обработки заполненных бланков с ответами.

В число самых активных участников акции вошли жители Саратова, Базарного Карабулака, Балаково, Вольска, Энгельса. Так, в городе атомщиков к акции присоединились 133 человека, в Базарнокарабулакском районе – 115 участников, более 250 – в Энгельсском. Самой массовой стала площадка в школе №58 Заводского района – здесь писали диктант 272 человека.

К акции присоединились депутаты всех уровней, представители исполнительной власти. Так, в балаковской школе №28 написал диктант секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков, в Музее боевой и трудовой славы — депутат Государственной Думы Татьяна Касаева, в школе №58 — депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, в историческом парке — депутаты облдумы Анатолий Ципящук и Олег Алексеев. Здесь же на вопросы диктанта отвечал ветеран Великой Отечественной войны, главный редактор Книги Памяти Саратовской области Георгий Фролов.

Многие саратовцы участвовали в акции семьями.

- Я пришла на диктант с мужем и тремя детьми, самому младшему из которых — три месяца. Такие мероприятия объединяют и просвещают. Своим примером мы показываем детям, что нужно знать и чтить историю, память о Победе. Спасибо организаторам за возможность стать участником этого массового мероприятия. Получился настоящий праздник! — поделилась жительница Саратова Василиса Митенкова.

Студент Александр Новиков считает своим долгом участвовать в таких акциях.

- С удовольствием присоединился к акции, мне кажется, она должна стать традиционной. Буду ждать результатов, надеюсь, что справился со всеми вопросами, — сказал саратовец.

Результаты акции станут известны 12 июня, в День России.

Всероссийская акция «Диктант Победы» проводится впервые по инициативе партии «Единая Россия» на 1233 площадках в России и в 23 зарубежных странах.

Студенты Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. приняли участие в «Диктанте Победы», как в Заводском районе, так и на центральных площадках города Саратова.

- Организация и проведение Диктанта Победы на региональном уровне — то, за что мы очень переживали, так как акция проходила впервые. Но, судя по положительным откликам её участников, дебют удался. Председателем регионального оргкомитета акции стал депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции в Государственной думе, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков, что, безусловно, повлияло на уровень подготовки площадок «Диктанта Победы» в нашем регионе. Перед началом диктанта участники акции встречались с ветеранами войны и тружениками тыла - и здесь результатом стали теплые, благодарные отклики в адрес организаторов этой прекрасной патриотической акции, — отметила координатор проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU