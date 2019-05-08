Сельчанка из Дергачей поила алкоголем грудного младенца
Ее оштрафовали
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Суд признал 35-летнюю жительницу села Петропавловка Дергачевского района виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, гражданка пила спиртное в то время, когда кормила ребенка грудью. А потом начала давать алкоголь и малышу, чтобы успокоить.
Факты были в апреле и ноябре 2018 года.
Кроме того, зимой дитю требовалось лечение, но мать даже не захотела пойти в больницу. В итоге ее госпитализировали вместе с малышом принудительно.
За эти правонарушения женщину оштрафовали на 8 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU