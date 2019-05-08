В Саратове рецидивист залез к прохожему в штаны и украл телефон

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-08T10:46:26+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 26-летнего безработного мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 1 на 2 мая в подъезде дома №23а на Омской улице кто-то залез в карман брюк гражданина, чтобы украсть деньги и телефон марки xiaomi mi max2.

По подозрению в краже задержали 50-летнего рецидивиста, который во всем признался.

У него изъяли похищенное и отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU