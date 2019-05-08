Двое челябинцев занимались дорожным разбоем на саратовской трассе

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-08T10:43:43+03:00

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор двум челябинцам.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 33 и 34-летние мужчины были признаны виновными в пяти эпизодах вымогательства.

Суд установил, что леотм 2018 года мужчины совершали преступления по следующей схеме: на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград они подъезжали к сотящим на обочине иномаркам и требовали средства у водителей. Причем, злоумышленники угрожали физической расправой или повреждением имущества. Также злоумышленники для устрашения ссылались на некие криминальные авторитеты.

- Интересовались, есть ли в салоне дети, говорили, что под колесами установлены шипы, руку держали в кармане или за пазухой, имитируя наличие оружия, угрожали, что «подъедут ребята постарше, — сообщает прокуратура.

Для беспрепятственного проезда по трассе они вымогали от 3 до 6 тыс. рублей с человека. По данным прокуратуры, всего пострадали шесть граждан, а сумма «выручки» составила 22 тыс. рублей.

Суд приговорил главному в преступной группе 4 года в колонии строгого режима. Его пособнику — 1,5 года в колонии -поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU