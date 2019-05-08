В Саратове из-за парада и «Бессмертного полка» закроют троллейбусные маршруты

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-08T09:44:34+03:00

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Мэрия Саратова напоминает об изменениях маршрутов общественного транспорта в связи с празднованием Дня Победы.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», для парада 8 мая и прохождения «Бессмертного полка» 9 мая будут перекрыты ряд центральных улиц. В связи с этим автобусы будут ходить в объезд.

Кроме этого, часть троллейбусных маршрутов будет ходить по сокращенной схеме.

Сегодня перестали ходить троллейбусы №1 и 3, а «пятерки» ездят от Загороднева только до Сенного рынка.

Завтра, в День Победы, перестанут работать троллейбусы №1, 3 и 15, а «пятерки» и «десятки» будут ходить до Сенного рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU