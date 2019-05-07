Брат и сестра отравились газом в доме на Танкистов
Остальные жильцы были эвакуированы
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В Саратове, на улице Танкистов, отравились два человека.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел в трехэтажном доме на Танкистов, 211.
По предварительной версии, в доме превышена максимально допустимая норма угарного газа. С отравлением были госпитализированы 30-летний мужчина и 13-летняя девочка – брат и сестра.
Кроме того, были эвакуированы остальные жильцы – их вывели из опасного здания областные спасатели.
Проверка показала, что в доме забиты дымоходы. Газовики отключили газ. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU