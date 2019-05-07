2019-05-07T15:23:16+03:00
Общество

На Театральной площади проходит репетиция парада

Парад состоится завтра [видео]
Ольга Муравлёва
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На Театральной площади репетируют парад ПобедыНа Театральной площади репетируют парад ПобедыФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове началась репетиция парада войск.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на Театральной площади в эти минуты проходит сводный военный оркестр, репетируют ансамбль танца «Варенька» и студенты областного колледжа искусств.

В Саратове репетируют парад Победы.

Напомним, завтра, 8 мая, в главной площади Саратова состоится парад Победы. Он начнется в 10 часов утра.

Репетиция парада Победы в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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