На Театральной площади проходит репетиция парада
Парад состоится завтра [видео]
На Театральной площади репетируют парад ПобедыФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове началась репетиция парада войск.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на Театральной площади в эти минуты проходит сводный военный оркестр, репетируют ансамбль танца «Варенька» и студенты областного колледжа искусств.
В Саратове репетируют парад Победы.
Напомним, завтра, 8 мая, в главной площади Саратова состоится парад Победы. Он начнется в 10 часов утра.
Репетиция парада Победы в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU