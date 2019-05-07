На Театральной площади проходит репетиция парада

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-07T15:23:16+03:00

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В Саратове началась репетиция парада войск.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на Театральной площади в эти минуты проходит сводный военный оркестр, репетируют ансамбль танца «Варенька» и студенты областного колледжа искусств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707287" frameborder="0"></iframe> В Саратове репетируют парад Победы.

Напомним, завтра, 8 мая, в главной площади Саратова состоится парад Победы. Он начнется в 10 часов утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707286" frameborder="0"></iframe> Репетиция парада Победы в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU