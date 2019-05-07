8 и 9 мая автобусы Саратова будут ходить по новым схемам

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-07T14:49:05+03:00

Автобусы будут ходить по измененным схемам движения Фото: Екатерина Семенова

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8 и 9 мая общественный транспорт Саратова будет ходить по измененной схеме маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это сделано для удобства горожан.

8 мая с 7 до 15 часов:

- №3: Аткарская — Кутякова — Радищева — совершить разворот и далее по схеме движения;

- №№11, 33: Астраханская — Кутякова — Челюскинцев — Некрасова (обратно по Соборной) — Московская и далее по схеме движения;

- №№97, 8 «а» будет сокращен до Кутякова, совершит разворот на Кутякова/Челюскинцев и далее по схеме движения;

- №2 «д»: Радищева — Кутякова — Аткарская — Московская — Привокзальная площадь — Аткарская — Большая Казачья — Университетская — Вавилова — Рахова — Советская — Чапаева и далее по схеме движения;

- №52: Радищева — Челюскинцев — Некрасова — проезд Котовского — Соборная — совершит разворот и далее по схеме движения;

- №95: Радищева — Челюскинцев — Некрасова (обратно по Соборной) — Московская и далее по схеме движения.

С 20 часов 8 мая до 23 часов 9 мая:

- №№3, 11, 33 по обозначенным выше схемам;

- №55 «а» (в направлении Заводского района): Привокзальная площадь — Аткарская — Рабочая — Степана Разина и далее по схеме движения;

- №№60, 65, 75: Астраханская — Кутякова — Аткарская и далее по схеме движения;

- №79: Чапаева — Советская — Рахова — Вавилова — Университетская — Большая Казачья — Аткарская — Привокзальная площадь;

- №№6, 53: Астраханская — Кутякова — Аткарская — Московская — Привокзальная площадь — Аткарская — Большая Казачья — Университетская — Вавилова — Рахова — Советская — Чапаева и далее по схеме движения.

9 мая с 8 до 23 часов:

- №№3, 11, 33, 55 «а», 60, 65, 75, 79, 6, 53, 2 «д», 97, 8 «а», 95 по обозначенным выше схемам;

- №10: Астраханская — Кутякова — Аткарская — Московская — Привокзальная площадь — Аткарская и далее по схеме движения;

- №13, 90, 99: Танкистов — Большая Горная — (ДЦ «Навигатор) — Большая Горная — Университетская — Кутякова — Аткарская — Московская — Привокзальная площадь — Аткарская — Большая Казачья — Университетская - Вавилова — Рахова — Советская — Чапаева и далее по схеме движения;

- №52 будет сокращен до Радищева/Кутякова, совершит разворот и далее по схеме движения;

- №41: Астраханская — Кутякова — Аткарская — Московская — Привокзальная площадь — Аткарская — Большая Казачья — Университетская — Вавилова — Мирный переулок;

- №56: Астраханская — Кутякова — Аткарская — Московская — пл. Привокзальная — Аткарская — Большая Казачья — Университетская — Вавилова — Рахова и далее по схеме движения;

- №21: Чапаева — Кутякова — Аткарская — Московская — Привокзальная площадь — Аткарская — Большая Казачья — Университетская — Вавилова — Рахова — Советская — Чапаева и далее по схеме движения;

- №83: Кутякова — Аткарская — Московская — Привокзальная площадь — Аткарская — Большая Казачья — Университетская - Вавилова — Рахова — Советская — Чапаева и далее по схеме движения;

- №110: Горького — Советская — Чапаева и далее по схеме движения;

- №9 будет сокращен до Большая Казачья.

ИСТОЧНИК KP.RU