2019-05-07T12:24:42+03:00
Общество

Населенные пункты Саратовской области претендуют на гранты для благоустройства

Из федерального бюджета выделено 60 млн рублей
Екатерина Семенова
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Саратовская область получит 60 млн рублей на благоустройство.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, на эти средства будут реализованы лучшие проекты. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Всероссийский конкурс был проведен среди малых городов и исторических поселений. Всего было подано 330 заявок из 77 регионов. Восемь муниципалитетов представляли Саратовскую область: Вольск, Ершов, Калининск, Красный Кут, Аткарск, Маркс, Пугачев, Шиханы.

Полный список победителей конкурса этого года будет объявлен 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного архитектурного форума «Зодчество VRN».

ИСТОЧНИК KP.RU

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