Населенные пункты Саратовской области претендуют на гранты для благоустройства
Саратовская область получит 60 млн рублей на благоустройство.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, на эти средства будут реализованы лучшие проекты. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
Всероссийский конкурс был проведен среди малых городов и исторических поселений. Всего было подано 330 заявок из 77 регионов. Восемь муниципалитетов представляли Саратовскую область: Вольск, Ершов, Калининск, Красный Кут, Аткарск, Маркс, Пугачев, Шиханы.
Полный список победителей конкурса этого года будет объявлен 31 мая в Воронеже на площадке ежегодного архитектурного форума «Зодчество VRN».
ИСТОЧНИК KP.RU