Саратовцы смогут поставить на открытки штемпель «С Днем Победы!»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-07T11:42:45+03:00

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Жители Саратова смогут поставить на почтовые отправления праздничный штемпель.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС, специальный штемпель «С Днем Победы!» был специально издан к 9 Мая.

Штемпель можно будет поставить на конверты и открытки до 12 мая в здании саратовского главпочтамта в окне №15 («Филателия»), а также в центральном ОПС в Энгельсе по адресу: улица Коммунистическая, 35.

- День Победы для почтовых работников, как и для всех жителей нашей страны, — священный праздник. В то нелегкое для всей страны время почтовые работники оказались практически единственным связующим звеном между фронтом и тылом. Именно они поддерживали связь между всеми линиями фронта, воинами и их близкими, которые с нетерпением ожидали солдатских треугольников, — отметил директор саратовского филиала «Почты России» Булат Ахметзянов.

ИСТОЧНИК KP.RU