С начала года в Саратове сбили 14 детей и подростков

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-07T10:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове за четыре месяца с начала 2019 года в ДТП пострадали 14 детей-пешеходов. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

- В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, в период с 6 по 8 мая проводится профилактическое мероприятие «Юный пешеход», - предупредили в городской госавтоинспекции.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей пешеходов, как в отношении нарушений правил дорожного движения водителями, связанных с непредставлением преимущества пешеходам, так и нарушениям правил перехода проезжей части юными пешеходами.

Особое внимание патрули на улицах будут обращать на помехи пешеходам со стороны водителей и нарушения ПДД со стороны юных саратовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU