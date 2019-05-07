В Алгае мать задолжала своим детям более 800 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-07T09:46:37+03:00

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Суд признал 34-летнюю жительницу Алгая виновной в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщина не отдавала деньги на содержание своих детей в возрасте 16, 14 и 9 лет еще в 2018 году. Привлечение к административной ответственности не дало своих результатов — с декабря по февраль 2019 года от нее снова не поступило ни копейки.

За четыре года должница накопила сумму, превысившую отметку в 800 тыс. рублей.

Теперь женщина проведет полгода на исправительных работах и будет отдавать в казну часть своей зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU