В Саратовской области обнаружили некачественные витамины для животных

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-07T09:16:12+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило некачественные витамины для животных.

- Это препарат «Витам» (серия 1090818, срок годности до 08.2020) производства ООО «Фирма «Биоветсервис», Томская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU