В Саратове будут судить фальшивомонетчика
Он купил в интернете шесть купюр по 5 тыс. рублей
Изменить размер текста:
В отношении 28-летнего саратовца завели уголовное дело за хранение и сбыт поддельных денег.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с 18 января по 2 февраля накупил в интернете ненастоящих купюр номиналом по 5 тыс. рублей.
Одной из них он расплатился на торговом рынке «Кольцо», расположенном на Огородной улице в Заводском районе. Мужчина купил себе продукты, получил сдачу и ушел.
Еще одним поддельным билетом банка он пытался оплатить свои покупки в торговом центре 2 февраля, однако его задержали и изъяли купюру.
Теперь судьбу предполагаемого фальшивомонетчика решит Заводской районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU