В Саратове будут судить фальшивомонетчика

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-07T08:57:32+03:00

Он купил в интернете шесть купюр по 5 тыс. рублей

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В отношении 28-летнего саратовца завели уголовное дело за хранение и сбыт поддельных денег.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с 18 января по 2 февраля накупил в интернете ненастоящих купюр номиналом по 5 тыс. рублей.

Одной из них он расплатился на торговом рынке «Кольцо», расположенном на Огородной улице в Заводском районе. Мужчина купил себе продукты, получил сдачу и ушел.

Еще одним поддельным билетом банка он пытался оплатить свои покупки в торговом центре 2 февраля, однако его задержали и изъяли купюру.

Теперь судьбу предполагаемого фальшивомонетчика решит Заводской районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU