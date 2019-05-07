В Калининске прокуратура помогла мужчине вернуть пособие по уходу за ребенком
Ему задолжали более 41 тыс. рублей
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Прокуратурой Калининского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства в ГАУ «Калининский лесхоз».
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с февраля по август 2018 года работнику организации должны были выплатить более 41 тыс. рублей. Это стало известно после проверки.
В отношении руководства лесхоза завели уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU