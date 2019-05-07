В Калининске прокуратура помогла мужчине вернуть пособие по уходу за ребенком

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-07T08:43:59+03:00

Ему задолжали более 41 тыс. рублей

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Прокуратурой Калининского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства в ГАУ «Калининский лесхоз».

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с февраля по август 2018 года работнику организации должны были выплатить более 41 тыс. рублей. Это стало известно после проверки.

В отношении руководства лесхоза завели уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU