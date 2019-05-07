2019-05-07T08:31:03+03:00
Происшествия

В Саратове пассажирка маршрутки №52 пострадала в столкновении с иномаркой

Авария произошла в центре города
Дарья Вострикова
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Вчера, 6 мая, в 11:30 на перекрестке улиц Соборная и Первомайская в Саратове 62-летний водитель ГАЗа, следовавшего по маршруту №52, влетел в Renault Logan, за рулем которого был 64-летний гражданин.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, шофер общественного транспорта нарушил правила проезда перекрестков.

В результате аварии 79-летнюю пассажирку маршрутки госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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