В Саратове пассажирка маршрутки №52 пострадала в столкновении с иномаркой
Авария произошла в центре города
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Вчера, 6 мая, в 11:30 на перекрестке улиц Соборная и Первомайская в Саратове 62-летний водитель ГАЗа, следовавшего по маршруту №52, влетел в Renault Logan, за рулем которого был 64-летний гражданин.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, шофер общественного транспорта нарушил правила проезда перекрестков.
В результате аварии 79-летнюю пассажирку маршрутки госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU