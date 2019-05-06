Амбулаторию села Золотое будут ремонтировать в первоочередном порядке
В министерстве здравоохранения Саратовской области официально прокомментировали ситуацию с амбулаторией села Золотое Красноармейского района.
- В феврале из-за обильных снегопадов произошло частичное деформирование кровли амбулатории села Золотое. Было принято решение о незамедлительной приостановки деятельности подразделения Красноармейской районной больницы. На следующий день службы частично были переведены в Дом культуры села Золотое, который находится в непосредственной близости от здания амбулатории. Медпомощь там по-прежнему оказывается. Уже подготовлена документация для ремонта крыши амбулатории. Сейчас изыскиваются финансы, и в ближайшее время ремонт должен начаться, — сообщил «КП-Саратов» советник Минздрава Александр Колоколов.
Он подчеркнул, что в министерстве прекрасно понимают важность объекта для жителей села Золотое и ближайших населенных пунктов.
- Поэтому ремонт будет производиться в ближайшее время в первоочередном порядке. Чтобы все службы, которые были выведены, смогли вернуться на прежнее место, — отметил Колоколов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Больница под Саратовом со сломанной крышей не выдержала дождей
Стены и потолки буквально начали расклеиваться после осадков
ИСТОЧНИК KP.RU