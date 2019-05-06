2019-05-06T18:27:52+03:00
Общество

Амбулаторию села Золотое будут ремонтировать в первоочередном порядке

Минздрав изыскивает финансирование
Екатерина Семенова
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Золотовская врачебная амбулаторияЗолотовская врачебная амбулатория
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В министерстве здравоохранения Саратовской области официально прокомментировали ситуацию с амбулаторией села Золотое Красноармейского района.

- В феврале из-за обильных снегопадов произошло частичное деформирование кровли амбулатории села Золотое. Было принято решение о незамедлительной приостановки деятельности подразделения Красноармейской районной больницы. На следующий день службы частично были переведены в Дом культуры села Золотое, который находится в непосредственной близости от здания амбулатории. Медпомощь там по-прежнему оказывается. Уже подготовлена документация для ремонта крыши амбулатории. Сейчас изыскиваются финансы, и в ближайшее время ремонт должен начаться, — сообщил «КП-Саратов» советник Минздрава Александр Колоколов.

Он подчеркнул, что в министерстве прекрасно понимают важность объекта для жителей села Золотое и ближайших населенных пунктов.

- Поэтому ремонт будет производиться в ближайшее время в первоочередном порядке. Чтобы все службы, которые были выведены, смогли вернуться на прежнее место, — отметил Колоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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