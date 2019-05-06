Больница под Саратовом со сломанной крышей не выдержала дождей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-06T16:48:02+03:00

Стены и потолки буквально начали расклеиваться после осадков

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Золотовская врачебная амбулатория в Красноармейском районе Саратовской области буквально начала расклеиваться после дождей.

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Снимки с протекающими стенами и потолками прислали в редакцию «КП-Саратов» работники учреждения. На фото видно, что лужи образовались даже на полу.

Напомним, в феврале 2019 года в больнице рухнула крыша. Медперсонал и пациентов с четырех сел (порядка 3,5 тыс. человек — прим. ред) переселили обслуживаться в здание Дома культуры.

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Когда починят кровлю — неизвестно. Скорее всего, этим должен заняться региональный Минздрав, так как амбулатория относится к Красноармейской районной больнице, подчиняющейся министерству.

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ИСТОЧНИК KP.RU