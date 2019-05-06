Николай Панков: Проблемы жителей должны быть в приоритете

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-06T16:33:11+03:00

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Если «Единая Россия» не будет сама всегда реагировать на проблемы граждан, то не сможет призывать к этому других. Это подчеркнул на встрече с однопартийцами в Вольске секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат Государственной думы Николай Панков.

На встрече единомышленников обсуждается реализация партийных проектов и то, как они помогут улучшить качество жизни людей. «Единая Россия» запускает всероссийский партийный контроль за их реализацией. За каждым объектом будут закреплены конкретные депутаты. Их задача — не только контролировать ход работ, но и обсуждать с жителями все возникающие вопросы.

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- Для того, чтобы люди не уезжали со своей малой Родины, им необходимы не только условия для комфортной жизни, но и возможность участвовать в ее развитии. Их мнения, пожелания должны учитываться властью, партией, общественностью. Для этого надо постоянно быть на связи с людьми, не только встречаться лично, но и общаться в социальных сетях. И реагировать на все их проблемы. Такой партийной реакции, к сожалению, жители не видели зимой, когда в Вольске от снега рушились крыши и дымоходы жилых домов. Когда разрушался памятник ветеранам войны на кладбище, партия не вмешалась. Это неправильно, проблемы жителей должны быть в приоритете. Если мы не начнем с себя в этом вопросе, то не сможем призывать к этому других. Особенно важна работа первичных отделений, как звена, наиболее близкого к нашим жителям, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU