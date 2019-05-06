Из Саратовской области уходит «Северсталь»
ПАО «Северсталь» объявило, что продает АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» за 215 млн долларов. Компания уже подписала соглашение с покупателем — ООО «Абинский электрометаллургический завод».
- Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2019 года после разрешений со стороны регулирующих ведомств, а также выполнения других условий, — говорится в сообщении «Северстали».
По словам директора ПАО «Северсталь» Александра Шевелева, они решили сконцентрироваться на производстве стали на Череповецком металлургическом комбинате.
- «Сортовой завод Балаково» — предприятие нового поколения, выпускающее востребованную продукцию для строительной отрасли. Приобретение предприятия полностью соответствует стратегии нашей компании и позволит нам укрепить позиции на рынке сорта. Мы приветствуем профессиональный коллектив завода и уверены, что в структуре нашей компании предприятие продолжит свое успешное развитие, — прокомментировал генеральный директор Абинского электрометаллургического завода Виталий Бабенко.
Напомним, завод в Балакове производит арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профиля. Мощность предприятия составляет 1 млн тонн продукции в год.
ООО «Абинский электрометаллургический завод», который подписал сделку с «Северсталью», начал свою работу в 2010 году на Кубани, открыв первое предприятие черной металлургии.
ИСТОЧНИК KP.RU