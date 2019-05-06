В Саратове завтра не откроются почтовые отделения

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-06T14:29:33+03:00

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В Саратовской области 7 мая не будут работать почтовые отделения.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Почты России», это связано с тем, что в нашей области Радоница объявлена нерабочим днем.

8 мая, в среду, рабочий день сокращается на час. 9 мая — выходной праздничный день.

10 мая отделения «Почты России» будут работать по графику субботы, а 11 и 12 мая — как принято в обычные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU