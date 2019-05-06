Саратовцам рассказали как не заболеть менингитом
С наступлением тепла жители Саратовской области выбираются на курорты, где велик риск подцепить заболевания энтеровирусной этиологии.
Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области, возникновения вирусов связано с увеличением числа контактов между людьми, употреблением сырой воды и пищи в необорудованных местах, купаниями на диких пляжах.
Энтеровирусы выживают даже в сточных водах до двух месяцев. Заболевшего лихорадит, тошнит, у детей могут начаться судороги. Наиболее опасное последствие это серозный вирусный менингит.
Чтобы защититься от заболевания нужно мыть руки после каждого посещения туалета и перед едой, стараться не контактировать с больными людьми, купаться в обеззараженных бассейнах и следить, чтобы дети ненароком не отпили оттуда воду.
Если кто-то в вашей семье заболел лучше изолировать его, выделить отдельную посуду. Лучше если за ним будет ухаживать кто-то один из близких.
ИСТОЧНИК KP.RU