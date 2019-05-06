В Саратовской области задержали двух объявленных в розыск мужчин
За прошедшие сутки, 5 мая, сотрудники Росгвардии нашли двух мужчин, которые были объявлены в розыск.
Первого из них обнаружили около дома на улице Симбирцева. Как только гражданин увидел патрульный экипаж, он тут же попытался скрыться, что вызвало интерес у стражей порядка.
Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии Саратовской области, выяснилось, что он является злостным алиментщиком и уклоняется от отбывания наказания.
Спустя несколько часов в этот же день патруль обнаружил мужчину, которого два месяца назад объявили в федеральный розыск как без вести пропавшего. Его нашли на пересечении улиц Волоха и Тельмана в Энгельсе.
Обоих граждан передали инициаторам розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU