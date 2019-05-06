После зимних снегопадов в Саратове предложено создавать снежные инсталляции
Директор саратовского филиала Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Дмитрий Андреев рассказал, что думает о Саратове.
- Я считаю, что невозможно и недопустимо не любить город, который является твоей Родиной, — уверен он.
При этом он считает, что не следует искать плохие моменты.
- Этой зимой как никогда было много негативных отзывов о природной снежной аномалии, что настигла Саратов. Но мы всем составом саратовского филиала «РОСИЗО» решили продемонстрировать, как можно найти положительные моменты в любой ситуации, создав серию снежных инсталляций. Саратов прекрасен зимой, как и в любое другое время года, надо только правильно посмотреть, — заявил Андреев.
ИСТОЧНИК KP.RU