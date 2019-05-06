2019-05-06T14:05:34+03:00
Общество

После зимних снегопадов в Саратове предложено создавать снежные инсталляции

Директор филиала «РОСИЗО» уверен, что не следует искать негативные моменты
Екатерина Семенова
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Директор саратовского филиала Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Дмитрий Андреев рассказал, что думает о Саратове.

- Я считаю, что невозможно и недопустимо не любить город, который является твоей Родиной, — уверен он.

При этом он считает, что не следует искать плохие моменты.

- Этой зимой как никогда было много негативных отзывов о природной снежной аномалии, что настигла Саратов. Но мы всем составом саратовского филиала «РОСИЗО» решили продемонстрировать, как можно найти положительные моменты в любой ситуации, создав серию снежных инсталляций. Саратов прекрасен зимой, как и в любое другое время года, надо только правильно посмотреть, — заявил Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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