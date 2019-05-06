В Саратов прибыл «Воинский эшелон»
Сегодня, 6 мая, в Саратове на железнодорожный вокзал прибыл ретро-поезд «Воинский эшелон».
Все желающие могли увидеть два паровоза серии Л-2331 и Л-2055, а также шесть платформ, где была представлена техника времен Великой Отечественной войны: танки Т-34, бесствольная система полевой реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», а также бронеавтомобили БА-64Б, БА-20М и 122-миллиметровая дивизионная гаубица М-30.
Фотографии городской администрации
Кроме того, саратовцы побывали в вагоне-«теплушке», в котором была историческая экспозиция, посвященная работе Приволжской магистрали в военные годы.
Фотографии городской администрации
Посмотреть на старинную технику пришли сотни саратовцев.
ИСТОЧНИК KP.RU