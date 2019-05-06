В Балакове мужчина украл и сдал на металлолом чужой гараж
Его отправили в исправительную колонию строгого режима
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Суд признал 25-летнего балаковца виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 10 по 14 ноября 2018 года мужчина украл гараж, расположенный в 300 м от дома №7а по Вокзальной улице. Он находился у железнодорожных путей.
Гражданин обманул водителя автомобиля-манипулятора, сказав о правомерности совершаемых действий.
Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.
Украденный гараж злоумышленник сдал в чермет, а полученные деньги потратил на себя.
Суд назначил ему пять месяцев исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU