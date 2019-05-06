В Балакове мужчина украл и сдал на металлолом чужой гараж

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-06T12:21:41+03:00

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Суд признал 25-летнего балаковца виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 10 по 14 ноября 2018 года мужчина украл гараж, расположенный в 300 м от дома №7а по Вокзальной улице. Он находился у железнодорожных путей.

Гражданин обманул водителя автомобиля-манипулятора, сказав о правомерности совершаемых действий.

Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

Украденный гараж злоумышленник сдал в чермет, а полученные деньги потратил на себя.

Суд назначил ему пять месяцев исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU