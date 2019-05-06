Житель Новоузенского района заплатил 8 тыс. рублей за мат в адрес полицейского

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-06T10:59:22+03:00

Стражи порядка поймали его пьяного на улице

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Суд признал виновным 36-летнего жителя Новоузенского района в публичном оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 13 февраля, около 21:30, пьяный и неопрятный мужчина стоял у дома №7 по улице 30 лет Победы.

К нему подошли стражи порядка и объяснили, что его могут привлечь к административной ответственности.

На это нетрезвый гражданин разразился матерной речью.

За свой бойкий язык он получил штраф в размере 8 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU