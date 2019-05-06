Житель Новоузенского района заплатил 8 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
Стражи порядка поймали его пьяного на улице
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 36-летнего жителя Новоузенского района в публичном оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 13 февраля, около 21:30, пьяный и неопрятный мужчина стоял у дома №7 по улице 30 лет Победы.
К нему подошли стражи порядка и объяснили, что его могут привлечь к административной ответственности.
На это нетрезвый гражданин разразился матерной речью.
За свой бойкий язык он получил штраф в размере 8 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU